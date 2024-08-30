GTVニュース 希望しても保育施設に入れない「待機児童」は、４月１日時点で群馬県内では１２人いることが分かりました。 県によりますと、今年４月１日現在、県内の保育所や認定こども園などで入所待ちの子どもは、嬬恋村で１０人、玉村町で２人のあわせて１２人でした。県内の待機児童は、去年、８年ぶりにゼロでしたが、２年ぶりの発生となりました。 県こども・子育て支援課は「該当する２町村では入所を希望する