高崎市役所 高崎市教育委員会は、群馬県内の公立高校のトイレに小型カメラを設置し建物に侵入したなどとして高崎経済大学附属高校の男性事務職員を停職６カ月の懲戒処分にしたと発表しました。 停職６カ月の懲戒処分となったのは、高崎経済大学附属高校の３６歳の男性事務職員です。 高崎市教育委員会によりますと、この男性職員は先月２５日、県内の公立高校の男子トイレに盗撮用の小型カメラを取り付けるため建物に侵入