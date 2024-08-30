◆西武2―5日本ハム（30日、ベルーナドーム）西武はカード初戦を落とし、クライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消滅するとともに、今季のBクラスが確定した。「ブルペンデー」の中で先発を務めた松本航は3回、先頭への四球でピンチを招き、清宮幸太郎に先制の3ランを浴びた。その後は救援陣が力投でつなぎ、打線も6回には2点をかえしたが、勝ち越しには届かなかった。西武は今季、序盤から苦しい戦いが続き、5月末に