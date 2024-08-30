◆ロッテ6―2ソフトバンク（30日、ZOZOマリン）ソフトバンクは精彩を欠いた戦いでカード初戦を落とした。優勝へのマジックナンバーは「19」で足踏みした。リーグ最多の11勝を挙げている先発の有原航平は、2回に安田尚憲に先制の適時二塁打を許すなどで2点を失うと、3回にも追加点を与えた。4回は味方の失策も絡んで、さらに2点を許した。試合前まで今季のロッテ戦は3戦3勝と好相性を誇っていたが、5回5失点で降板した。有