サッカーの欧州リーグの組み合わせ抽選が30日にモナコで行われ、1次リーグの対戦カードが決まった。上位大会の欧州チャンピオンズリーグ（CL）と同様に今季から出場枠が4つ増え、出場36チームが異なる8チームとホームとアウェーで4試合ずつ戦い、上位8チームが自動的に決勝トーナメントに進出。9位から24位までの16チームがプレーオフで残りの8枠を争う。日本人選手所属クラブはMF久保建英のレアル・ソシエダードとDF毎熊晟矢