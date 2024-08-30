「西武２−５日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）日本ハムが接戦を制し、対西武５連勝。貯金を再び新庄政権最多タイの１３とした。三回、１死一、二塁から清宮が西武先発・松本の１４５キロの高めのつり球を右中間スタンドへ先制１０号３ラン。２試合連続の本塁打で、３年連続２ケタ本塁打とした。「エラーはするし、初回はチャンスで凡退するし、絶対にやり返してやろうと思っていました」とコメントした。初回は１死二