◇パ・リーグ楽天0−2オリックス（2024年8月30日楽天モバイル）楽天の藤井聖投手（26）が今季17度目の先発登板。7回2失点と力投も、打線の援護がなく、9勝目はならなかった。チームは0−2で敗れ、3位・ロッテが勝ったため、ゲーム差は3に広がった。前回23日の西武戦では6回無失点と好投。8勝目を挙げ、この日は自身初の2桁王手となる9勝目を目指した。初回に1死一、三塁から森友哉に犠飛を浴びて先制点を許すと、5回に