◇パ・リーグオリックス2―0楽天（2024年8月30日楽天モバイル）オリックス・曽谷の力投がやっと報われた。6回6安打無失点と好投し、7月2日楽天戦以来となる6勝目を挙げた。7月12日のロッテ戦からこの試合前まで自身6連敗。そのうち3試合連続でクオリティー・スタート（6回以上、自責点3以下）を記録するなど、連敗中に36回1/3を投げて自責点は9ながら、その間の味方の得点が計1点と援護に恵まれなかった。この日は初回