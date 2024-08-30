女性アイドルグループ・僕が見たかった青空が３０日、東京・豊洲ＰＩＴでメジャーデビュー１周年を記念したワンマンライブ「アオゾラサマーフェスティバル２０２４」を開催した。メジャーデビュー１周年の記念すべき日を迎えた。取材に応じたメンバーの金澤亜美（１７）は「楽しいことばかりじゃなく、壁に当たることもあったけど２３人のメンバーと温かいスタッフさんとファンの方に支えてもらって１年を振り返ることができて