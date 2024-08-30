パリパラリンピックは３０日、陸上男子５０００メートル（視覚障害Ｔ１１）決勝が行われ、前回大会２位の唐沢剣也（ＳＵＢＡＲＵ）が従来の世界記録を上回る１４分５１秒４８をマークし、アジア新記録で銀メダルを獲得した。和田伸也（長瀬産業）は４位。男子４００メートル（車いすＴ５２）予選は、佐藤友祈（モリサワ）が５８秒０４で２組１位で全体２位、伊藤智也（バイエル薬品）が２組２位で全体３位でともに決勝に進んだ。