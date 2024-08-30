自殺したプロレスラーの木村花さんに対する中傷投稿で苦痛を受けたとして、木村さんの母親が大阪府の女性らに約300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、請求を棄却した。山本拓裁判長は中傷の証拠とされたツイッター（現X）の投稿画像は「捏造（ねつぞう）の可能性を否定できない」と述べ、女性らの投稿だとは認めなかった。【写真】木村花さん母「やっと」侮辱罪厳罰化この画像を根拠に不当な裁判を起こさ