「ロッテ６−２ソフトバンク」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが快勝で６０勝目を飾った。先発の佐々木朗希投手が７回１０１球３安打無失点７奪三振の好投で約１カ月、４戦ぶりの白星となる７勝目をマークした。初回から１６０キロを計測し、三者凡退スタート。０−０の二回には、無死一塁から近藤への３球目でこの日最速の１６１キロをたたき出すなどエンジンは全開のまま、無失点に抑えた。六回にはフォークを