横浜地検横浜地検は３０日、暴行の疑いで神奈川県警に現行犯逮捕された横浜市営バス運転手の男性（４７）について、容疑を傷害に切り替えて不起訴とした。理由は明らかにしていない。男性は６日、同市瀬谷区の歩道で、男性会社員（２６）の顔を殴る暴行を加えたとして現行犯逮捕された。