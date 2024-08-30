ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）がＷＢＯ同級２位ＴＪ・ドヘニー（３７＝アイルランド）と防衛戦（９月３日、東京・有明アリーナ）を控える中、元王者や専門家の予想も佳境を迎えている。元ＷＢＣ世界フライ級王者の内藤大助氏も自身のユーチューブチャンネル「内藤大助のチャレンジします！」で注目の一戦を予想。「井上選手のＫＯ勝ちしかイメージできない。中盤だと思う。７、８