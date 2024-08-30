頸髄完全損傷でリハビリ中の帝王・高山善廣（５７）が、おいっ子のサッカーＪ１神戸ＧＫ高山汐生（２３）にエールを送った。３０日に「やるね〜！」と題した自身のブログを更新。「高山汐生」の名前と写真、背番号「３９」が入った「ケンミン焼ビーフン」のヴィッセル神戸特別パッケージを手にした写真を公開した。おいっ子から送られてきたことを明かし「一年目からカッケーな。頑張れよ」とつづった。神奈川・藤沢市出身の