【モデルプレス＝2024/08/30】非常識ファミリーYouTuber・森ケの日常の「娘」a.k.aイデオロギーが30日、Zepp DiverCity（TOKYO）で開催されたファッションイベント「TGC teen 2024 Summer supported by UP-T」（以下「TGC teen 2024 Summer」）に出演した。【写真】非常識ファミリーYouTuberの娘がランウェイ登場◆森ケの日常「娘」がランウェイ歩くイデオロギーはニット帽にシャツ、プリーツスカートといったガーリーかつロックな