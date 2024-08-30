TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、フリーアナウンサーの小倉智昭さんと、笠井信輔さん。ここでは、小倉さんがポール・マッカートニーに取材したときのことを振り返りました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11769（左から）笠井信輔さん、小倉智昭さん◆ポール・マッカートニー取材時の