SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。8月23日（金）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。「音楽の日2024」大合唱企画に参加したエピソードや、ドラム初心者からの質問にメンバーたちが答えていきました。SUPER BEAVER（左から上杉研太、藤原広明、渋谷龍太、柳沢亮太）――リスナーからのメッセージ私は「音楽の日2024」の大合唱企画に参加させ