本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」。今回の放送は、パリオリンピック（以下：パリ五輪）のレスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級で金メダルに輝いた文田健一郎（ふみた・けんいちろう）選手が、試合直後に当番組宛にいただいたインタビューの模様をお届けしました。文田健一郎選手（※写真は7月11日