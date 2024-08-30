21:00 南アフリカ貿易収支（7月） 予想179.0億ランド前回242.0億ランド インド実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期） 予想6.8%前回7.8%（前年比) ブラジル雇用統計（7月） 予想6.9%前回6.9%（失業率) 21:30 カナダ実質GDP（2024年 第2四半期） 予想1.8%前回1.7%（前期比年率) カナダ実質GDP（6月） 予想0.1%前回0.2%（前月比) 予想1.4%前回1.1%（前年比) 米個人所得・支出（