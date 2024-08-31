ロッテが快勝。二回に安田の二塁打と藤原の中前打で２点を先取。三回にポランコの中前打で１点、四回には藤岡の二塁打などで２点を加えた。佐々木は変化球に切れがあり、７回３安打無失点で７勝目。ソフトバンクは反撃が遅かった。