お笑い芸人のやす子が30日、都内で行われた映画『きみの色』初日舞台あいさつに、鈴川紗由、高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、木戸大聖、山田尚子監督と共に出席。9月2日に誕生日を迎えるやす子にサプライズがあり、26歳の抱負を語った。【写真】木戸大聖からお祝い＆激励の花束を贈られ笑顔を見せるやす子本作は、山田監督の最新作となる完全オリジナル長編アニメーション。第49回アヌシー国際アニメーション