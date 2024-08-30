◆パ・リーグ楽天０―２オリックス（３０日・楽天モバイル）オリックス・曽谷龍平投手が６回を６安打無失点と粘り、７月２日以来の６勝目（９敗）をつかんだ。初回、２回と得点圏のピンチをしのぎ、６回１死満塁でも鈴木大、フランコを退けてガッツポーズ。「冷静に目の前の打者を一人一人、抑えていくことができたと思います」と胸を張った。この日まで自身６連敗中で、連敗中の登板イニング中の援護はわずかに１点。この日