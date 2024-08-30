◇パ・リーグ日本ハム５―２西武（2024年8月30日ベルーナＤ）日本ハムが清宮幸太郎内野手（25）の先制3ランで奪ったリードを守り切り、今季最多タイの貯金13とした。相手先発・松本の前に打線は沈黙していたが、3回に四球の走者を2人置いて清宮が2試合連発となる10号3ランを放った。これがチームの初安打だった。清宮は3年連続2桁本塁打を達成。ヒーローインタビューでは「数カ月前の僕では考えられない。もっともっ