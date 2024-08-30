◇パ・リーグ西武２―5日本ハム（2024年8月30日ベルーナＤ）西武のCS進出が完全消滅。2年連続のBクラスが確定した。先発の松本航が3回、2四球で1死一、二塁として清宮の先制3ランを浴びた。今季6度目の先発だった松本が許した安打は清宮の本塁打が初だったが、4四球とリズムの悪い投球内容に渡辺久信監督代行は継投を決断。4回から2番手の水上をマウンドに送った。打線がようやく反撃したのは6回。佐藤龍、平沼の連