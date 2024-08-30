7回、ソフトバンク・山川を三ゴロに打ち取り、雄たけびを上げるロッテ・佐々木＝ZOZOマリンロッテが快勝。佐々木は7回3安打無失点で7勝目を挙げた。二回に安田と藤原の適時打で2点を先行し、三回以降もポランコのタイムリーなどで加点。ソフトバンクは有原が5回5失点と崩れ、山川の2ランのみに終わった。