2024年9月1日から10月31日まで、コンラッド東京（東京都港区東新橋1-9-1）28階 バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて「オータム・アフタヌーンティー with TruffleBAKERY」が提供されています。トリュフの濃厚な香りと味わいを感じられるサンドイッチタロットカードの世界観に着想を得たスイーツたちと「白トリュフの塩パン」で有名なTruffleBAKERY（トリュフベーカリー）とのコラボサンドイッチが楽しめるアフタヌーンティー