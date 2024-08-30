台風10号から遠く離れているにもかかわらず、30日の関東地方は記録的な大雨に見舞われた。山梨県の山中湖では、スケジュールの一部が変更となりながらも大規模な野外音楽フェスを開催。一方、東京都の増上寺で30日から2日間行われる「七尾港まつり in Tokyo」は祭り全体の中止は免れたものの、一部のイベントは中止となった。大盛り上がりも大雨で道路は激しく渋滞…通行止めの区間も30日、山梨県の山中湖では、大規模な野外音楽フ