すやすやああ、撫でたい！ 忙しいときに視界の隅でうごめく猫が愛らしい／うちの猫がまた変なことしてる。3 （1）タイプも性格も違う保護猫ちゃんズと一緒に暮らす幸せな日々、おすそ分けします！「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るのは、アメブロ公式トップブロガー・卵山玉子さん。豪快なようで小心者なパワー系ツンデレ担当・トンちゃんと、1年後輩でトンちゃんのことが大好きなスピード系和顔担当・シノさんに囲