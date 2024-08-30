ＪＲ以外の31日の交通情報です。広島市内などを走る路線バスは広島バスや中国JRバスなどが通常運行に。広島電鉄の路面電車も始発から運行します。また、県外へ向かう高速バスは行き先によって対応が異なります。広島空港では早朝に出発する国内線3便がすでに欠航を決めています。フェリーと高速船の情報です。広島、呉、江田島、松山などをつなぐ船は通常通り運航します。このように31日は、多くの交通機関で運行を再開する