【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■第4弾楽曲は、中島健人演じる保田弁護士の法律事務所に勤めるパラリーガル、加賀見灯（白石聖）に向けられた楽曲「ヒトゴト for 加賀見灯」！ 中島健人がテレビ東京系で放送中の主演ドラマ『しょせん他人事ですから』（毎週金曜 20時～）のために参加する主題歌プロジェクト「HITOGOTO」の第4弾楽曲が、8月31日0時に配信開始となる。 今回配信されるのは、8月30日放送の