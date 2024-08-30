中国西部の貴州省貴陽市で開催中の2024中国国際ビッグデータ産業博覧会において、関連機関が発表した最新の調査報告によりますと、2023年、中国のデータ産業の規模は2兆元（約41兆円）に達し、全国のデータ企業は19万社を上回ったとのことです。同博覧会は28日、最先端の科学技術成果を発表しました。アリババグループ傘下のアリ・クラウド「飛天」企業バージョン「新世代マルチコア、マルチコンピューティングパワー」の政府企業