Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日(木) 9:00 〜 2024年9月4日(水) 23:59まで｢スマイルSALE 季節先取り｣を開催中。現在、超コンパクトな設計ながら、6台の機器を同時接続できる多機能電源タップ「PowerExtend (6-in-1)」や一般的な5W充電器の最大3倍の速さで充電できる｢Nano Charger（20