◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム5―2西武（30日、ベルーナドーム）日本ハムは終盤に反撃されるも、逃げ切りに成功して連敗を阻止しました。0―0で迎えた3回、2個の四球で1アウト1、2塁のチャンスを作ると、3番・清宮幸太郎選手が高めのストレートを捉えて、3年連続2桁となる第10号3ランホームランを放ち、3点を先制します。先発の加藤貴之投手は、2回に2アウトから死球とヒット2本で満塁のピンチを招きますが、長谷川信哉選手をショ