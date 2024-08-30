Photo: 小野寺しんいち写真は5,000mAhモデル かなりの万能型です。これまで、家庭用のポータブル電源を提供してきたEcoFlowから、初となるモバイルバッテリー「EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank」が登場しました。ワイヤレス充電に加え、ケーブルを内蔵した多機能な充電器です。 Photo: 小野寺しんいち ライ