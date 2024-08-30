◇パ・リーグソフトバンク2ー6ロッテ（2024年8月30日ZOZOマリン）ソフトバンクがロッテに2−6で敗れ、2連敗。先発の有原航平投手（32）が5回5失点と精彩を欠き、打線もロッテ先発・佐々木を攻略できなかった。ロッテに対して11連勝中の有原だったが、2回につかまった。2死一塁、安田に先制の中越え二塁打を許すと、2死一、三塁からは藤原に左前適時打とされ、この回2点を献上した。3回1死には、角中、ポランコと連打で3