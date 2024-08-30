普段の自炊や外食は、意外と塩分が高くなりがちなのを知っていますか？塩分を控えるだけで、美容と健康に好影響があるから、今こそ?減塩?に注目を！薄味でもおいしく感じられる、楽うまテクニック満載でお届けします。魚のうまみで調理！たらのチーズパン粉焼き出典: 美人百花.com材料（2人分）食塩相当量0.7gたら…2切れ酒…大さじ1いんげん…6本 材料（2人分）（A）パン粉・粉チーズ…各大さじ3（A）オリーブオイル…大さじ2