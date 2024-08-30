ツイードやパールなど今年はドラマチックな要素が入ったジレが豊作。流行しているフレンチルックにマッチする羽織りをゲットして♡ハイゲージニット×ツイードで、夏カラーに秋の雰囲気をプラス高貴なサックスワンピ×パール付きジレでロイヤルな雰囲気に出典: 美人百花.comハイゲージのブルーニットと、ホワイトツイードの掛け合わせもノーブルで素敵。落ち感のある薄手素材のジレは、すらっと縦のラインを強調する効果も&#9