今年の秋は、色も素材も柄も「大人っぽさ」がキーワード。ということで今回はお育ち良さげな雰囲気が漂う「バイカラー」に注目。身につけるだけでお育ち良さげなフェミニンコーデが叶う黒×白、ネイビー×白のツートーンetc……. 最旬のデザインで洒落っ気も欲張って！この秋は大人なバイカラーで令嬢ルックをエンジョイ出典: