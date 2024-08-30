九州では鹿児島県を中心に台風10号による大規模な停電が続き、解消のめどは立っていない。31日は天候が回復し、気温が上がる見通しで、エアコンが使えないなどで熱中症の懸念もある。停電の中、営業するコンビニエンスストア。暗い店内に多くの客が訪れた=2024年8月30日午前11時51分、鹿児島県肝付町、仙崎信一撮影九州電力によると、今回の台風では九州全体で最大約26.3万戸が停電。徐々に復旧しているが、30日午後8時半時点