8月24日、NBAおよびLAレイカーズ、ナイキが「KOBE DAY」のコメントを付けて、NBA界のレジェンド、故コービー・ブライアント氏の誕生日を祝した。SNS上では当時のムービーや写真が複数投稿されており、ナイキは彼のシグネチャーシューズ、KOBE 9の新作を発表するなど生前のブライアント氏に想いを馳せた。   この投稿をInstagramで見る   Los Angeles Lakers(@lakers)がシェアした投稿