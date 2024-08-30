ＪＲ九州が３０日発表した３１日の運転計画によると、九州新幹線はあす通常通りの運転に戻り、山陽新幹線との相互直通運転も始発から通常通り行う。また、ＪＲ西日本も情報を更新し、山陽新幹線は本数を減らして始発から運転を行う予定。運休する列車についてホームページ内で明示している。三島―名古屋駅間で終日運転を取りやめる東海道新幹線との直通運転は見合わせる。台風１０号の影響で３０日、九州新幹線は始発から終