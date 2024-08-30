台風10号の影響で各地で大雨となりました。今後の台風の進路や雨の予報など、最新情報について気象予報士・森田さんの解説です。（8月30日「Nスタ」午後6時すぎの放送より）【写真を見る】【予報士解説】ノロノロ台風で大雨長期戦週末も土砂災害・川の増水に厳重警戒を【Nスタ解説】ノロノロ台風大雨長期戦土砂災害・川の増水 厳重警戒日比麻音子キャスター:ここからは森田さんに詳しく解説していただきます。気象予報