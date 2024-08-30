乃木坂46の公式ライバルアイドルグループ「僕が見たかった青空」が30日、東京・豊洲PITで、デビュー1周年を記念したワンマンライブ「アオゾラサマーフェスティバル2024」を開催した。冒頭、スクリーンには青空とまぶしい太陽が映し出された。青色のペンライトが揺れる中、最新曲「スペアのない恋」で幕開け。リーダー塩釜菜那（22）は「今日は私たちが1年で作り上げてきた絆や成長を見てください。皆さん一緒に青春しましょう〜！