気象台は、午後8時45分に、大雨警報（土砂災害）を新見市に発表しました。 【写真を見る】【大雨警報】岡山県・新見市に発表 岡山県では、31日朝まで土砂災害に、30日夜遅くから31日未明まで高潮に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■岡山市□大雨警報・土砂災害31日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間30日夜のはじめ頃■新見市□大雨警報【発表】・土砂災害31日朝にかけて警戒