132 5. イッセイ ミヤケ(132 5. ISSEY MIYAKE)から、新作ウェアが登場。2024年9月1日(日)より、リアリティ・ラボ イッセイ ミヤケなどにて発売される。“折り構造”のチュニックやパンツ132 5. イッセイ ミヤケの新作で特に注目したいのは、立体を平面に折り畳むための“折り構造”にフォーカスした「NO.4」シリーズの新モデル。立体感のある折り目に加え、部分的にパイピングを施すことで、“折り構造”を成す線がより強調されて