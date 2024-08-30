台風10号の影響で、西日本や東日本では記録的な大雨となっています。30日（金）の午後7時までの72時間雨量は、宮崎県えびの高原で891.5ミリ、大分県湯布院で641.5ミリと8月の観測史上1位となっています。さらに台風から離れた地域でも大雨となり、静岡で515.5ミリ、神奈川県小田原で455.5ミリといずれも観測史上1位の大雨となっています。すでに各地で土砂災害や川の氾濫、浸水などの災害が発生していますが、31日（土）も広い範囲