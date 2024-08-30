【MLB】ドジャース 6−4 オリオールズ（8月28日・日本時間29日／ロサンゼルス）【映像】大谷の弾丸ヒットで同僚が“最敬礼”ドジャースの大谷翔平投手がオリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。この日ここまで、愛犬・デコピンの始球式→先頭打者ホームラン→痛烈ヒットと超人的な活躍をみせていた大谷に、思わず塁上のキケ・ヘルナンデスも称えるように拍手を送り、頭を下げて一礼する場面があった。第1打席で今季42号先