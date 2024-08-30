日本テレビの林田美学アナウンサー（24）が30日に自身のインスタグラムを更新。「24時間テレビ」チャリTシャツを着用した写真を公開し、31日からの放送を告知した。「2週間チャリTシャツを着てお送りしました#ZIP!」「あす、あさっては、24時間テレビです」と記し、城、黄色、グレーの3色の写真を披露。今年のテーマ「Will Love Save the Earth1?（愛は地球を救うのか？）」を元に、スタジオジブリの宮崎吾朗監督のオリジナルのデ