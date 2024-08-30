今週の武豊騎手は土日共に札幌での騎乗。今年の札幌で16勝と札幌リーディングを独走中。函館の12勝と合わせて北海道リーディングにも大手をかけている。デビューか38年目で初の札幌リーディングの座は目の前だ。【武豊日記】来週からの秋競馬につなげたいものです土日札幌で11鞍●武豊 今週の騎乗馬・8月31日（土）札幌4Rユーヴェリア8Rパンジャ9Rダノンスウィッチ10Rドナベティ12Rトーラスシャイン・9月1日（日）札幌